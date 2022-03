4115 Menschen im Kreis Höxter aktuell  an Covid 19 erkrankt

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist am Samstag bei 1825,7 pro 100.000 Einwohner stabil geblieben. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen liegt bei 4115 Menschen (-72).

Corona-Zahlen am Samstag: Inzidenz bei 1825 stabil

Teststellen haben im Kreis Höxter immer noch einige geöffnet. Hier der Sprecher der Apotheker im Kreis, Björn Schmidt in Nieheim, vor der Apotheke in Nieheim.

Die Daten kommen täglich vom Robert- Koch-Institut Berlin. Spitzenreiter bei der Städteinzidenz ist zurzeit Borgentreich mit 2117,4. Aus Höxter allein werden aktuell am Samstag 836 aktiv Infizierte gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 28.839 Frauen und Männern (+429) angegeben. Als Genesene stehen 24.532 Personen (+501) in der Kreis-Grafik. Die Zahl der positiv getesteten und in Folge von Covid-19-Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt weiter 192 Menschen. Insgesamt ist das Niveau der Zahlen erneut sehr hoch.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter am 26. März:

Bad Driburg: 542 aktiv Infizierte (-26), 3988 bestätigte Fälle, 3428 Genesene, 18 Verstorbene, Stadt-Inzidenz 1640,0.

Beverungen: 463 aktiv Infizierte (-27), 2285 bestätigte Fälle, 1804 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 1936,6.

Borgentreich: 253 aktiv Infizierte (+21), 1669 bestätigte Fälle, 1392 Genesene, 24 Verstorbene, Inzidenz 2117,4.

Brakel: 529 aktiv Infizierte (-7), 4327 bestätigte Fälle, 3771 Genesene, 27 Verstorbene, Inzidenz 1866,6.

Höxter: 836 aktiv Infizierte (+12), 5051 bestätigte Fälle, 4186 Genesene, 29 Verstorbene, Inzidenz 1859,0.

Marienmünster: 115 aktiv Infizierte (+6), 840 bestätigte Fälle, 724 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 1407,3.

Nieheim: 152 aktiv infizierte Personen (-15), 1169 bestätigte Fälle, 1009 Genesene, 8 Verstorbene, Inzidenz 1443,7.

Steinheim: 262 Infizierte (+5), 2582 bestätigte Fälle, 2293 Genesene, 27 Verstorbene, Inzidenz 1291,9.

Warburg: 744 aktiv Infizierte (-38), 4953 bestätigte Fälle, 4185 Genesene, 24 Verstorbene, Inzidenz 1857,9.

Willebadessen: 219 aktiv Infizierte (-3) 1975 bestätigte Fälle, 1740 Genesene, 16 Verstorbene, Inzidenz 1459,4.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, Bad Driburg, Höxter und Warburg wurden mit Stand von Samstagvormittag zwei Corona-Patienten behandelt, invasiv beatmet (Intubation) wurde zu diesem Zeitpunkt niemand. Von den 27 Intensivbetten waren nur 3 frei und 24 belegt. Anteil der freien Betten an Gesamtzahl der Intensivbetten: 11,1 Prozent.