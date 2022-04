Im Anschluss an die Abendmesse führten Oberst Andreas Muhs und Adjutant Jens Weber die Schützen zur Schützenhalle. Brudermeisterin Maria Müller begrüßte die 130 anwesenden Schützenbrüder und -schwestern.

Zu den üblichen Tagesordnungspunkten gehörten unter anderen ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr, das Gedenken an die verstorbenen Mitglieder sowie der Kassenbericht.

50 treue Schützen ausgezeichnet

Anschließend galt es, 50 Mitglieder der Schützenbruderschaft für insgesamt 2175 Jahre Mitgliedschaft zu ehren.

25 Jahre in der Bruderschaft

Seit 25 Jahren gehören Thorsten Benecke, Martin Berlage, Andreas Evers, Andreas Geihsen, Christel Hengel, Michael Kösters, Renate Laqua, Dirk Fischer, Stefan Lücke, Alexander Müller und Petra Stamm der Bruderschaft an.

40 Jahre Mitgliedschaft

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Peter Baumann, Rainer Bieling, Paul Brand, Bernadette Conze, Konrad Conze, Peter Conze, Werner Conze, Günter Conze-Hengst, Richard Dohmann, Heinrich Fögen, Lothar Hoffmann, Albert Höxtermann, Uwe Kohlbrock, Artur Kröhn, Josef Lotze, Albert Muhs und Wolfgang Otto ausgezeichnet.

50 Jahre im Schützenwesen

Bereits seit 50 Jahren sind Rudolf Bannenberg, Werner Jakobi, Manfred Knoke, Manfred Kröger, Ulrich Lohmann, Alois Lücke, Hermann Muhs, Johannes Rasche, Dieter Rengel, Wolfgang Stamm, Johannes Stiens und Wolfgang Zintl dem Schützenwesen verbunden.

60 Jahre in der Bruderschaft

Auf 60 Jahre Mitgliedschaft können Friedhelm Hartung, Horst Kremper, Johannes Kremper, Hermann Stamm und Karl-Wilhelm Wieners zurückblicken.

70 Jahre als Schütze aktiv

Außerdem gehören Werner Arendes, Günter Buthe, Karl-Josef Herbold und Johannes Kremper stattliche 70 Jahre der Bruderschaft an. Alle anwesenden Mitglieder wurden mit entsprechenden Nadeln geehrt.

Umbauarbeiten in der Schützenhalle

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes gab die Vorsitzende Maria Müller einen Bericht zu den laufenden Umbau- und Brandschutzmaßnahmen in der vereinseigenen Schützenhalle. „Das Erdgeschoss wurde entkernt, der Wiederaufbau ist sehr gut fortgeschritten, so dass die Toilettenanlage fast fertiggestellt ist“, freute sich Müller.

Termine im Jahr 2022

Des Weiteren wurden weitere Termine des Jahres bekannt gegeben, wie beispielsweise der Event-Tag der Abteilungen mit dem Prinzenschießen sowie der Vereinsmeisterschaft der Fahnenschwenker am 26. Mai, das Königsschießen am 28. Mai, der Ball der Könige am 6. August sowie die außerordentliche Generalversammlung am 5. November mit Neuwahlen des Vorstandes.

Schützenfest am Pfingstwochenende

Nie sei der Wortlaut auf den Ortseingangsschildern zu Pfingsten passender: „Endlich wieder Schützenfest.“ Mit diesen Worten gab Oberst Andreas Muhs einen Ausblick auf das bevorstehende Schützenfest in Borgentreich, das am Pfingstwochenende, 4. bis 6. Mai, „nach alter Sitte und Tradition“ wieder stattfinden soll.

Abschied von Hallenwart Wolfgang Zintl

Zum Abschluss der Versammlung dankte die Schützenbruderschaft Wolfgang Zintl, der als langjähriger Hallenwart verabschiedet wurde.

Verabschiedung des Hallenwarts bei der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Borgentreich (von links): Oberst Andreas Muhs, Maria Zintl, Wolfgang Zintl und Brudermeisterin Maria Müller. Foto: St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Borgentreich

„Seit fast zwölf Jahren bist du unser Hallenwart und somit die gute Seele der Bruderschaft“, erklärte Müller. Die Brudermeisterin bedankte sich für seinen unermüdlichen Einsatz rund um die Halle, bei allen Veranstaltungen, Arbeitseinsätzen und sonstigen Tätigkeiten sowie bei der Organisation der Vermietungen. Ein weiterer Dank galt der Ehefrau Maria Zintl: „Ihr beide habt die Halle zu dem gemacht, was sie heute ist“.

Die Versammlung verabschiedete Wolfgang Zintl als Hallenwart mit stehendem Applaus.

Benjamin Arendes ist neuer Hallenwart

Nach einer längeren Suche konnte Benjamin Arendes als neuer Hallenwart vorgestellt werden. Er sei ebenfalls schon seit vielen Jahren der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft verbunden und auch bei allen Arbeitseinsätzen vor Ort gewesen.