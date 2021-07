62-Jähriger stirbt bei Autounfall

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Fölsen und Dringenberg ist am Samstagnachmittag ein 62-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Die Landesstraße 820, eine wichtige Verbindung aus dem Südkreis in Richtung Bad Driburg, blieb für zwei Stunden gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei vom Unfallort war der Mann aus Neuenheerse gegen 12.30 Uhr mit seinem Fiat Punto in Richtung Fölsen unterwegs, als er in Höhe der südlichen Abfahrt nach Gehrden die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.