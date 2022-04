Beverungens Bürgermeister kündigt hohen Besuch aus Berlin an

Beverungen

Geschätzt 700 Menschen haben am Samstag in Beverungen gegen das geplante Logistikzentrum für schwach- und mittelradioaktiven Müll in Würgassen demonstriert. Sie machten mit Transparenten, Ratschen und Trillerpfeifen ihrem Unmut Luft.

Von Marius Thöne