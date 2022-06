7500 Euro in Warburg erlaufen

Schüler aus verschiedenen Jahrgängen haben Mitte Mai in Warburg für das Wohl der vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine Runden um den Sportplatz Diemelaue gedreht. Die Familien- und Freundeskreise der Schüler erklärten sich im Vorfeld bereit, für jede gelaufene halbe Runde einen individuellen Betrag zu spenden.

Ebenfalls unterstützt wurden die Schüler von der Bäckerei Goeken, die den Teig der dort verkauften Waffeln spendete. Der Warburger Sportverein stellte Getränke bereit und auch das Druckcenter in Warburg beteiligte sich. Es fertigte für alle Läufer eine kostenlose Startnummer an. Das Geld soll nun an die Aktion Lichtblicke gespendet werden und dann Geflüchteten in NRW sowie Menschen im Kriegsgebiet helfen.