A 44 bei Warburg nach Unfall gesperrt

Lastwagen kracht auf Autobahn in die Leitplanke und kippt um

Warburg/Breuna

Die Autobahn 44 ist am Samstagmorgen nach einem Unfall zwischen Warburg und Breuna in Richtung Kassel gesperrt worden. Die Polizei rechnet nicht damit, dass die Strecke so schnell wieder freigegeben werden kann.

Von Jürgen Vahle