Die Auffahrt von der B252 zur A44 war seit Mitte Juli gesperrt. Am heutigen Freitag soll sie wieder für den Verkehr freigegeben werden. Am Donnerstag liefen noch Restarbeiten.

Begonnen hatten die Erneuerungsarbeiten am 19. Juli. Aufgehoben werden sollte die Vollsperrung der Anschlussstelle Warburg in Fahrtrichtung Dortmund eigentlich bereits am 14. August.