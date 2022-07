Ab Warburg fährt am Wochenende ein Bus

Wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke gibt es auch für Fahrgäste in Warburg einige Änderungen.

Im Zeitraum von Samstag, 9. Juli, bis Freitag, 5. August, ist die Bahnstrecke zwischen Geseke, Paderborn und Altenbeken gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) wird eingerichtet.

Die Linie RE11 (Düsseldorf - Unna - Warburg - Hofgeismar - Kassel) fährt zwischen Düsseldorf und Unna sowie Altenbeken und Kassel-Wilhelmshöhe. Montag bis Freitag fahren zwischen Altenbeken, Warburg und Kassel Wilhelmshöhe die Züge der Linien RE11 und RB 89 (Altenbeken – Warburg; mit leicht geänderten Fahrzeiten) sowie RE17 (Hagen - Warburg - Kassel).

Bei den Zügen der Linie RE17 sowie der RE 11 in den Abendstunden kommt es zu Ausfällen und Verspätungen. An den Wochenenden entfallen die Züge der Linien RE11 und RE17 zwischen Warburg und Kassel-Wilhelmshöhe. Sie werden durch stündliche Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) auf den Verbindung Warburg - Kassel-Wilhelmshöhe (ohne Zwischenhalt) und Warburg - Hofgeismar ersetzt. In Warburg besteht Anschluss an die dort beginnenden und endenden Züge.

Insgesamt werden die Bauarbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen im Bahnverkehr auch noch im weiteren Verlauf der Monate Juli und August andauern, berichtet der NWL. So stehen noch folgende Sperrungen an:

Freitag: 29. Juli, bis Freitag, 5. August: Höxter-Ottbergen – Holzminden;

Freitag, 5. August, bis Freitag, 2. September: Hamm – Soest;

Samstag, 6. August bis Freitag, 19. August: Hofgeismar – Kassel.

Für die ausfallenden Züge wird Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie im Internet abrufbar.