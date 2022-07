Abiturienten des Berufskollegs erhalten in Brakel  ihre Zeugnisse

35 Abiturientinnen und Abiturienten am beruflichen Gymansium am BHKX (Berufskolleg Kreis Höxter) haben in Brakel durch den Schulleiter Michael Urhahne ihre Abiturzeugnisse erhalten.

Die dreijährige Gymnasiumzeit war geprägt durch Corona. Alle Beteiligten mussten in der gesamten Qualifizierungsphase die Widrigkeiten pandemiebedingter Anpassung erfahren und meistern, was durchaus gelungen ist und noch einmal hervorgehoben werden sollte. Den Abschluss bildete eine kleine Feier in der Aula, die durch musikalische Darbietungen durch Lena Gabriel am Klavier und Saxophon begleitet wurde.

Da viele nach dem Abschluss den Kreis Höxter für ein Studium oder eine Ausbildung verlassen, erhielten alle erstmalig eine sogenannte „Heimatbox“ des Kreises Höxter. Diese beinhaltet einige Dinge, die Firmen aus der Region gesponserten. Der Abiball in der Schützenhalle in Borgentreich wurde bei bester Stimmung veranstaltet.

Folgende Schüler absolvierten am Berufskolleg das Abitur

GPO (Schwerpunkt Pädagogik): Maya Arndt, Maja Backhaus, Birk Disselhoff, Philipp Drewes, Maike Frischemeier, Lena Gabriel, Sophia Geilhorn, Marvin Günnewicht, Vivian Herz, Annika Husemann, Hannah Husemann, Sofie Isaak, Amber Kieffer, Carina Kröger, Michelle Kulik, Emelie Marti, Laura Schilcher, Lea-Malin Schneider, Marie Steinert, Florian Weinhold, Melissa Weissenburger, Finja Wennemann und Melina- Sofie Witmar.

GGO (Schwerpunkt Gesundheit): Manuel Dechant, Nico Elberg, Celina Hundt, Pia Krawinkel, Laura Lücking, Julian Pribilla, Loreen Sucha, Julia Vieth, Marvin Vossebein, Isabell Weiffen, Katharina Werner und Chiara Zetzmann.