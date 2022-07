Acht junge Friseurinnen aus dem Kreis Höxter erhalten Gesellenbrief

Ein ganz besonderer Jahrgang, erklärt Oberstudienrätin Anke Krumme. War die Ausbildung doch deutlich von den Einschränkungen der Coronapandemie bestimmt. Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln sind für das Erlernen von körpernahen Dienstleistungen, wie sie das Friseurhandwerk nun mal darstellen, natürlich ein echtes Hemmnis.

Leistungsstarker Jahrgang

Umso begeisterter war auch die Prüfungsausschussvorsitzende Angelika Hoppe von den gezeigten Leistungen. „In meiner langen Karriere als Prüferin habe ich selten einen so leistungsstarken und homogenen Jahrgang erlebt, sowohl in der Theorie, als auch in der Praxis“, gratulierte Hoppe bei einer kleinen Feierstunde im Berufskolleg Kreis Höxter in Brakel.

„Das Friseurhandwerk bietet zahllose Qualifizierungen, sei es im fachlichen Bereich mit Fortbildungen wie dem Master of color oder natürlich dem Ablegen der Meisterprüfung, als auch im fachtheoretischen Bereich mit dem Studiengang Bachelor of Art in Beauty Management“, ermunterte Obermeister Carsten Lödige die Absolventinnen zu weiterer Qualifizierung. Er ermutigte die jungen Gesellinnen auch den Schwung der tollen Prüfung mitzunehmen und sich etwa bei den Landesmeisterschaften der Friseure am 23. Oktober 2022 in Gütersloh erneut zu beweisen und, wer weiß, dann eine der begehrten Landesmeistertrophäen in den Kreis Höxter zu holen.

Die Prüflinge

Vor dem Prüfungsausschuss der Friseur-Innung Höxter-Warburg, unter dem Vorsitz von Altgesellin Angela Hoppe, Brakel, legten die nachfolgend aufgeführten Auszubildenden ihre Gesellenprüfung im Ausbildungsberuf Friseurin mit Erfolg ab.

Alice-Pia Egginger, bei Haarbude GmbH, Nadine Richter, Beverungen

Fatemeh Eynboksha, bei Friseurmeisterin Ruth Schneider, Lauenförde

Gloria-Fee Lang, bei Salon Haarmonie, Ingrid Lamprecht, Bad Driburg

July Ludwig, bei Haarbude GmbH, Frau Nadine Richter, Beverungen

Lea, Lisa-Marie Sonntag, bei Salon Haarmonie, Frau Ingrid Lamprecht, Bad Driburg

Luisa-Marie Sprenger, bei Salon „Hairlich u. Spiegelbild, Britta Eckwert, Nieheim

Lea Stiefenhöfer, bei Friseur Stenner, Carsten Lödige, Steinheim

Celine Wolf, bei Friseurmeisterin Edibe Demir, Warburg

Weitere Infos: Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg, Industriestraße 34, 33034 Brakel, Telefon 05272/37000, www.kh-hx.de