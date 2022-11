Zum Adventsshopping auf der Alpakaweide laden Gabriela und Manfred Dierkes am Samstag, 19. November, ein. Der „Alpaka-Wintertraum“ in Manrode ist in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

„Wintertraum“ in Manrode: Aussteller präsentieren sich am 19. November

Der „Alpaka-Wintertraum“ macht am Samstag, 19. November, in Manrode Lust auf die Weihnachtszeit.

Verschiedene Aussteller präsentieren sich auf dem Adventsmarkt auf der Alpakaweide.

Der heimische Krimi-Autor Emlin Borkschert ist mit dabei. Martin Flore aus Wettesingen bietet verschiedene Imkereiprodukte an. Doreen Andritzke präsentiert schöne Hüllen für Notizbücher, Blöcke oder Ordner sowie Leseknochen. Filzprodukte aus Schafwolle gibt es am Stand von Roland Kummer. Anja Vogt zeigt Perlenschmuck und Elisabeth Beuermann bietet selbst genähte Kinderkleidung an.

Kaffee, Glühwein und Gebäck gehören zum „Alpaka-Wintertraum“ natürlich auch dazu.

Bettdecken mit Alpaka-Wolle

„Wir stellen auch eine Bettdeckenmanufaktur vor, die für uns speziell aus der Wolle unserer Alpakas Bettdecken nach Kundenwunsch herstellt“, kündigt Manfred Dierkes an. Der Alpaka-Züchter betont: „Alle benötigten Stoffe und Materialien werden garantiert in Deutschland produziert.“

„Auch die Herstellung unserer Filzeinlegesohlen wird regionaler“, ergänzt Gabriela Dierkes. „Die Wolle kommt von uns und die Filzmatten werden von Roland Kummer in seiner kleinen Wollmanufaktur in der Oeynhäuser Mühle hergestellt.“

Nachhaltigkeit

Somit kommt das Ehepaar Dierkes, das in Manrode „Das Alpakalädchen“ betreibt, in Sachen Nachhaltigkeit einen großen Schritt voran. Gabriela und Manfred Dierkes züchten seit 2014 Alpakas in Manrode. Seit 2018 haben sie ihren eigenen Hofladen.

Zuchterfolge

Beim „Alpaka-Wintertraum“ stellen Gabriela und Manfred Dierkes ihre Alpakas und ganz besonders den Fohlenjahrgang 2022 vor. Es gebe einiges über Zuchterfolge und Auszeichnungen bei der Herdbuchprüfung zu berichten. Informationen zu den Tieren gibt es am Samstag, 19. November, um 11 und 15 Uhr.

Der „Alpaka-Wintertraum“ ist in Manrode zu finden, die Anfahrt sollte über die Straße „Am Mühlenberg“ erfolgen. Von dort aus ist der Weg zum Adventsmarkt auf der Alpakaweide beschildert. 2019 fand rund um den Laden der erste Adventsmarkt statt. 2020 war bedingt durch Corona nichts möglich. „2021 haben wir den Markt einfach zu unseren Alpakas gebracht“, freut sich Manfred Dierkes jetzt auf die Neuauflage auf der Alpakaweide.