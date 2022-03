Alpakas erobern den Tierpark Sababurg

Die beiden wolligen Peruaner kommen nicht über den fernen Atlantik aus den Anden, sondern direkt aus dem Wildpark Lüneburger Heide in der Nähe von Hamburg. „Zu kalt wird es den Alpakas im Reinhardswald ganz bestimmt nicht werden,“ erklärt Betriebsleiter Uwe Pietsch. „Alpakas sind ausgesprochen anpassungsfähige und robuste Tiere.“

Alpakas finden sich auch im Reinhardswald gut zurecht

Trotz ihrer ursprünglichen Herkunft aus den hohen Anden Südamerikas finden sich Alpakas auch in unseren gemäßigten Breitengraden dank ihres schützenden Wollkleides ausgesprochen gut zurecht. Ihre weiche Wolle zählt weltweit zu den edelsten Naturfasern und ist sehr begehrt. Dabei reichen die Farben der Tiere von Reinweiß über Beige zu allen Braun- und Rotbrauntönen bis hin zu Grauabstufungen und Tiefschwarz. Es gibt außerdem mehrfarbige, gescheckte Tiere in vielen Variationen. Die beiden Sababurger Alpakas sind braun (das weibliche Tier) und weiß (das männliche Tier).

„Konzeptionell passen diese zutraulichen Tiere hervorragend in unser Konzept ‚Tiere ohne Grenzen‘. Die Tierparkbesucher können in der begehbaren Anlage der Esel und Walliser Ziegen direkten Kontakt mit den Neuankömmlingen aufnehmen und die wunderbaren Tiere aus der Nähe erleben,“ erläutert Landrat Andreas Siebert.

Tierpark ruft einen Namenswettbewerb aus

Die Alpakas im Tierpark Sababurg sollen einen Namen bekommen – und alle können mitbestimmen. Denn der Tierpark ruft einen Namenswettbewerb ins Leben. Wer die besten Vorschläge einreicht, gewinnt. Die Namensfindung besteht aus zwei Phasen. Zunächst kann sich jeder Interessierte für jedes der beiden Tiere einen Namen bis zum 25. März ausdenken und ihn per Post oder Email an den Tierpark schicken. Aus diesen Einsendungen wird eine Jury des Tierparks Sababurg fünf Vorschläge auswählen. Diese stehen ab dem 28. März auf der Internetseite www.tierpark-sababurg.de. In der zweiten Phase ist wieder die Allgemeinheit gefragt, die ihren Namensfavoriten aus den Vorschlägen per Post oder Mail bis zum 10. April wählt. Unter allen Einsendern werden zehn Tageskarten für den Tierpark und zehn Sababurger / Veggieburger des Tierpark-Imbisses verlost. Die Namen mit den meisten Stimmen gewinnen. Wer sie vorgeschlagen hat, erhält einen Gutschein für einen Tag Tierpfleger sein im Tierpark Sababurg, eine gemeinsame Parkbahnfahrt, Tierfutter und einen Gutschein für Essen im Gasthaus „Zum Thiergarten“ für zwei Erwachsene und deren Kinder. Und hier der Kontakt für die Einreichung von Namensvorschlägen: Tierpark Sababurg, Sababurg 1, 34369 Hofgeismar-Sababurg, info@tierpark-sababurg.deDie Alpakas im Tierpark Sababurg sollen einen Namen bekommen – und alle können mitbestimmen. Denn der Tierpark ruft einen Namenswettbewerb ins Leben.

