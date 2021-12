Als Fisch in Bach-Noten verpackt wurde

In solchen Zeiten wird Kreativität gefragt. In ganz Deutschland beginnen Künstler und Musiker nun ihre eigenen Konzerte zu organisieren. Lokal, mit Hilfe von Freunden und Freiwilligen, entstehen spontan Konzerte. Wie in den Zeiten von Mozart und Beethoven, wo viele Konzerte von den Künstlern selbst geplant und ausgeführt wurden.

Suiten von Bach und Reger

Solch ein Konzert findet am Sonntag, 19. Dezember, um 15 in der St. Johannes Baptist Kirche in Beverungen statt. Der in Belgien wohnende Cellist Christoph Bunzendahl wird an diesem Tag Meisterwerke für Solo-Cello von Johann Sebastian Bach und Max Reger aufführen. Dazu erzählt Bunzendahl auch unterhaltsame Geschichten über die Musik, die Komponisten und worüber er selbst nachdenkt wenn er diese Werke vorspielt. Die berühmten Suiten von Johann Sebastian Bach für Solo-Cello beispielsweise waren Jahrhunderte lang unbekannt und haben erst durch die Entdeckung des 13-jährigen Cellisten Pablo Casals in einem Notengeschäft in Barcelona den Weg auf die Weltbühne gefunden. Auch weiß Christoph Bunzendahl zu erzählen, dass nach seinem Tod die unvollständigen Manuskripte von Bach an einen lokalen Fischhändler gegeben wurden, um damit Fisch einzupacken.

Am 19. Dezember präsentiert der Cellist einen Nachmittag mit den größten Solo-Werken von Bach und Max Reger. Eine Reise durch die Welt der Suiten und der Werke, die das Cello in ein wahres Solo-Instrument verwandelt haben. Dazu erzählt Bunzendahl Anekdoten und Geschichten über die Musik und Komponisten – Geschichten die diesen Meisterwerken eine menschliche Farbe verleihen. Karten für das Konzert am vierten Advent sollten im Voraus reserviert werden per Email an chbunzen@hotmail.com. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Zur Person



Christoph Bunzendahl wurde 1977 in Hannover geboren. Er begann seinen musikalischen Lebenslauf mit sechs Jahren unter der Leitung des Cellisten Gerhard Pohl vom NDR Hannover. Sein Bachelor Diplom erhielt er 1999 an der Indiana University Bloomington, USA. Sein Master Diplom verdiente er an dem Königlichen Flämischen Konservatorium in Antwerpen. Über die Jahre hinweg spielte Bunzendahl in Orchestern wie den Berliner Symphonikern und dem National Honors Orchestra of the USA und spielt seit 2007 mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra. Während der Corona Krise machte Bunzendahl auf sich aufmerksam, indem er die sechs Präludien von Bach in sechs ikonischen Gebäuden in Antwerpen aufnahm. Das Projekt heißt „Alone, but not forgotten“, zu sehen auf Youtube.