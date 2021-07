Alternatives Laurentiusfest auf Abstand

Ein alternatives Lauren­tiusfest haben Mitarbeitende, Bewohnerinnen und Bewohner der Caritas Wohn- und Werkstätten im Erzbistum Paderborn in Warburg gefeiert. Zum Sommerauftakt wurde damit im HPZ das Patronatsfest des Heiligen Laurentius begangen.

360 Ballons in den CWW-Farben ließen die Teilnehmer in den blauen Sommerhimmel steigen.

Nachdem im letzten Jahr das traditionsreiche Laurentiusfest komplett ausgefallen war, sollte es in diesem Jahr auf jeden Fall gefeiert werden.

Und so wurde der Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Gerhard Pieper auf der Wiese vor der Aula ausgerichtet – per Videostream live übertragen in alle Wohngemeinschaften der Caritas Wohnen und begleitet von einer kleinen Anzahl anwesender Gäste. Auch die anschließenden Grußworte des Geschäftsführers Matthias Schmidt sowie der Vertreterinnen des Beirats, Katharina Lenzschau und Jennifer Rhode, konnten live auf den TV-Geräten mitverfolgt werden.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit musikalischer Begleitung stiegen aus den Wohnhäusern und von der Wiese aus rund 360 Ballons in den CWW-Farben in den blauen Sommerhimmel.