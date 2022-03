Die Firma „Germeta“ hat am Freitag einen ganzen Sattelzug voll Mineralwasser und Erfrischungsgetränken in die Ukraine geschickt. CDU-Landtagsabgeordneter Matthias Goeken (von links) hat die 26 Paletten abgeholt und auch den Hilfskonvoi an die ukrainischen Grenze begleitet. „Natürlich helfen wir in einer solchen Situation“, machen Germeta-Marketingchef Olaf Eickelmeier und Logistikleiter Thomas Stietz deutlich.

Foto: Jürgen Vahle