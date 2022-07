Altschützenverein Bredenborn feiert

Selbstverständlich feiert Bredenborn auch in diesem Jahr zu Ehren des Heiligen Liborius. An den drei Festtagen heißt es nicht nur Traditionen, sondern auch Kontakte zu pflegen und Freunde sowie Verwandte zu treffen. Um dem Fest einen würdigen Rahmen zu verleihen, übernimmt in diesem Jahr der Altschützenverein mit seinem neuen Vorstand die Verantwortung.

Lebendige Heimat

Für den gesamten Vorstand ist das Schützenfest Ausdruck dessen, was sich alle Bredenborner Schützen auf die Fahne schreiben: Es gilt den Ort mit all seinem Brauchtum, seinen Gepflogenheiten und Besonderheiten, aber auch mit seiner Offenheit für notwendige Veränderungen, als lebendige und zukunftsfähige Heimat zu erhalten und weiterzuentwickeln. Das diesjährige Libori- Schützenfest dreht sich ganz um das neue Schützenkönigspaar. Schon zu Christi Himmelfahrt hat sich Anderas Hufendiek nach einem spannenden Schießen gegen seine Mitbewerber durchsetzen können.

Schon einmal Königin

Als Königin wählte er seine Frau Katrin, die genau vor zehn Jahren schon einmal Königin der Altschützen war. Unterstützt wird das Regentenpaar von seinen Hofstaatpaaren Dirk und Sabine Bickmann, Michael und Julia Brecker sowie Mirko und Melanie Kockmann. Die stimmungsvolle Feier im Anschluss an das Königsschießen bis früh in den Morgen war ein gelungener Auftakt, den es zum Libori- Schützenfest fortzusetzen gilt.

Ständchen sind Auftakt zum Festprogramm

Der Startschuss des diesjährigen Schützenfestes fällt am Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr mit dem Darbringen der Ständchen. Um 19.30 Uhr folgt der erste Höhepunkt der drei Festtage – der Fackelumzug der Jung- und Altschützen mit dem anschließenden Großen Zapfenstreich am Ehrenmal. Anschließend beginnt der erste Festabend mit der überregional bekannten Tanzband Flexx in der Bredenborner Schützenhalle. Nachdem am Sonntag um 10.30 Uhr das Festhochamt an der Liborikapelle veranstaltet wurde, beginnt um 14 Uhr der Festumzug mit zahlreichen Gastvereinen, musikalisch umrahmt vom Musikverein Bredenborn, der Blaskapelle Brakel sowie den Spielmannszügen Kollerbeck und Entrup.

Der Bredenborner Hofstaat im Jahr 1957. Foto: Schützenverein

Der Vorstand freut sich ganz besonders, dass der bekannte Europa Politiker Elmar Brock seine Zusage gegeben hat, die Festrede am Sonntag zu halten. Gegen 15 Uhr folgt die Königsparade vor der alten Schule und der Ehrentanz in der Schützenhalle. Am Sonntagabend wird ab 18 Uhr in der Schützenhalle mit der Tanz- und Showband Friends zum Tanz gebeten.

Ein wichtiges Element der Tradition stellt die Schützenmesse am Montag um 9 Uhr in der Kirche zu Bredenborn dar. Der Vorstand bittet alle Schützen um vollständige Teilnahme im Schützenanzug. Im Anschluss an die Schützenmesse erfolgt der Umzug zur Schützenhalle mit dem Schützenfrühstück. Bevor die Stimmung, musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Bredenborn, weiter steigt, erfolgen die Ehrungen der ehemaligen Königspaare und Ehrengäste. Der letzte Festabend in der Schützenhalle beginnt um 18 Uhr mit der Tanzband Friends.