An Heiligabend draußen gebetet

Neben der Evangelischen Kirche in Peckelsheim wurde an Heiligabend der erste von drei Gottesdiensten im Freien ausgerichtet. Pfarrerin Patrizia Müller (Foto) freute sich darüber, dass wieder gesungen werden durfte.

Gemeinsam draußen – so wurde an Heiligabend in Peckelsheim, in Borgentreich und in Herlinghausen der evangelische Gottesdienst gefeiert. Die Gläubigen haben damit der aktuellen Corona-Lage Rechnung getragen. So wurden die Gottesdienste unter freiem Himmel gefeiert. Die evangelische Kirchengemeinde richtete sie festlich aus.