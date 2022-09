Angepasster Impfstoff für Covid-19-Impfungen bald im Kreis Höxter erhältlich

Der Kreis Höxter erwartet die erste Lieferung des angepassten BA.1-Impfstoffs gegen das Coronavirus am Montag, 12. September.

In Impfstelle des Kreises und in Arztpraxen wird geimpft

„Sobald der Impfstoff da ist, werden wir Termine für Auffrischungsimpfungen mit dem angepassten Impfstoff im Buchungsportal freischalten und darüber informieren“, erklärt der stellvertretende Leiter der Koordinierungsgruppe Covid-Impfeinheit des Kreises Höxter (KoCi) Sebastian Scholz.

Die vom Land angekündigten Lieferungen der angepassten Impfstoffe der Hersteller BioNTech und Moderna sind an die Omikron-Variante BA.1 angepasst und derzeit nur für Auffrischungsimpfungen (ab dritter Impfung) bestimmter Personengruppen empfohlen.

Da es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Zulassung für die Grundimmunisierung (erste und zweite Impfung) mit dem angepassten Impfstoff gibt, werden die Erst- und Zweitimpfungen weiterhin mit dem bekannten Impfstoff durchgeführt.

Impfungen zur Grundimmunisierung und Auffrischungsimpfungen werden in den beiden Impfstellen des Kreises Höxter in Höxter-Lütmarsen und Warburg sowie in Arztpraxen angeboten. Die Impfstellen werden ab der kommenden Woche freitags, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet sein.