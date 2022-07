Annentag in Brakel ohne Kettenkarussell

Wenn nach zwei Jahren coronabedingter Pause der Annentag in Brakel wieder gefeiert wird, dürfen sich die Besucher wieder auf ein Fest der Superlative freuen. Und ab heute hören auch die Fragen auf. „Die Frage, ob der Annentag 2022 veranstaltet wird, war die häufigste Frage, die mir dieses Jahr gestellt wurde“, sagte Bürgermeister Hermann Temme zu Beginn der Vorstellung des Annentages 2022.

Beliebte Veranstaltung läuft vom 5. bis 8. August in der Innenstadt

Zum 265. Mal wird der Annentag in diesem Jahr veranstaltet. „Die Verehrung der Heiligen Mutter Anna wird seit mehr als 500 Jahren gefeiert“, erklärte der Bürgermeister. 1200 bis 1400 Aussteller bewerben sich jedes Jahr zur Teilnahme am Annentag. „280 Aussteller werden bei uns in den Straßen und auf den Plätze auch dieses Jahr wieder dabei sein“, sagte Temme.