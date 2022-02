Antisemitische Kreuzweg-Texte sind ein Streitthema

Antisemitische Texte, die auf Willebadessener Kreuzwegstationen zu lesen sind, stehen derzeit in der Diskussion. Auf die Inschriften machte unter anderem der Berliner Jurist und Publizist Dr. jur. Tilman Tarach aufmerksam. Die Stadtverwaltung prüft, wie sie darauf reagiert.

Die siebte (Foto) und achte Station des alten Kreuzweges, der in Willebadessen vom Friedhof zur Vituskapelle führt, sorgt in der Eggestadt für Ärger.

Konkret geht es um die siebte und achte Station des alten Kreuzweges, der in Willebadessen vom Friedhof zur Vituskapelle führt. Auf den beiden Stationen befinden sich Inschriften, in denen Juden in Bezug auf ­Jesus Christus negativ dargestellt werden.