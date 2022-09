Antragsteller sollen nicht leer ausgehen

Höxter

Wer in einem Baudenkmal oder ortsbildprägenden Haus wohnt, kann für verschönernde und substanzerhaltende Baumaßnahmen öffentliche Mittel aus einem gemeinsamen Topf von Bund, Land und Stadt beantragen. Das Interesse an dieser Städtebauförderung ist allerdings so groß, dass die Stadtverwaltung vorschlägt, die Fördersätze von 50 auf 40 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten zu reduzieren. Denn das Gesamtbudget wächst nicht mit. Um also zu vermeiden, dass Antragsteller leer ausgehen, soll jeder einzelne nun etwas weniger bekommen. Nach eingehender Debatte stimmte der Rat dieser Empfehlung knapper Mehrheit zu.

Von Sabine Robrecht