Arbeitsmarkt im Kreis Höxter bleibt stabil

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Deutschland so hoch wie nie.

Vor einem Jahr waren noch 467 Personen mehr arbeitslos. Die Arbeitsagentur charakterisiert die Lage im Kreis Höxter dementsprechend als „stabil“.

Saisontypische Entwicklung

„Der Arbeitsmarkt im Kreis Höxter entwickelt sich saisontypisch und zeigt sich generell widerstandsfähig“, fasst Heinz Thiele, Leiter der zuständigen Paderborner Agentur für Arbeit, angesichts der aktuellen Zahlen zusammen.

„Die Corona-Pandemie und ihre Folgen scheinen nicht mehr maßgeblich die Entwicklungen am Arbeitsmarkt im Kreis Höxter zu bestimmen. In welche Richtung sich die Zahl der Arbeitslosen und

das Stellenangebot in der Zukunft weiter entwickeln werden, lässt sich je-doch aufgrund der aktuellen weltweiten Krisen schwer vorhersagen. Eine zunehmende Herausforderung ist aber unabhängig davon die Deckung des Fachkräftebedarfs im Kreis Höxter“, sagt Thiele.

Die Arbeitslosenquote betrug im Mai 3,4 Prozent. Das sind 0,6 Prozentpunkte weniger als im Mai 2021.

Jugendarbeitslosigkeit

204 Arbeitslose waren im Kreis Höxter unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch sechs mehr und im Mai 2021 sogar 72 mehr arbeitslose junge Menschen.

Arbeitslosgkeit bei Älteren

Von den Arbeitslosen zwischen Warburg und Steinheim sind 1066 älter als 50 Jahre. Im Vergleich zum April sind das elf Menschen mehr. Im Mai 2021 zählte die Arbeitsagentur noch 1261 ältere Arbeitslose.

Unternehmen melden mehr offene Stellen

Die Unternehmen aus dem Kreis Höxter haben in diesem Monat 267 Stellen gemeldet (plus acht zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 1696 offene Stellen, 31 mehr als im Vormonat und 491 mehr als Mai 2021.