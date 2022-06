Arena der Genüsse in Bad Driburgs Innenstadt

Endlich durfte nach der Corona-Auszeit wieder nach Herzenslust geschlemmt und gefeiert werden. Gleich zwei Veranstaltungen lockten zahlreiche Besucher an.

Spiel, Spaß und Köstlichkeiten: Festival-Wochenende lockt Gäste an

Ingo Thiele-Kupsch aus Lichtenau organisierte ein „Sommerfest mal anders“ vor dem Raiffeisenbrunnen und Marc Fox vom Event Werk aus Lippstadt war für das „Cheatday Streetfood-Festival“ vor dem Rathaus zuständig.

Für beide Events verwandelten sich die Bad Driburger Innenstadt und der Rathausvorplatz in eine bunte Arena der Hochgenüsse. Während die „Foodies“ das Allerfeinste frisch vor den Augen der Gästen zubereiteten, wurden vor dem Raiffeisenbrunnen die Summerbattles mit amüsanten Disziplinen in Szene gesetzt.

Sonniges Festival-Wochenende in Bad Driburg Sommer, Sonne, gute Laune: In Bad Driburgs Innenstadt lockten Streetfood und kurzweilige Wettstreits viele Gäste an. Foto: Heiko Bulk

Im genießerischen Angebot waren an beiden Stellen neben traditionellen Spezialitäten auch kreative Ideen mit der Verbindung von internationalen und exotischen Köstlichkeiten. Die Crossover-Kitchen, so nennen einige Food-Truck-Inhaber ihre kulinarischen Delikatessen, schmeckten den zahlreichen Gästen besonders. Selbstverständlich durfte die süßen Verführungen wie Pofferties oder Frozen Joghurt nicht fehlen.

Viele Streetfood-Speisen wurden mit biologisch Produkten sowie regionalen Lebensmitteln sowie auch nur vegan zum Verzehr angeboten. Fleischfans durften sich lukullische Genüsse nach „Diverser Art“ auf der Zunge zergehen lassen. Ein frisch gezapftes Bier sowie leckere Cocktails oder alkoholfreie Getränke rundeten die Schlemmerangebote ab. Neben passender Live-Musik präsentierten die Veranstalter ein vielfältiges Rahmenprogramm zur Unterhaltung an allen Tagen.

Am Freitag entführte King-Keber mit den Hipshooters alle Besucher in die Ära der größten Rock'n Roll-Legende aller Zeiten: Mit Elvis-Presley-Rhythmen wurde das Sommerfest eröffnet.

Am Samstag starteten die Summerbattles der Erwachsenen für einen guten Zweck. Sieben Teams traten gegeneinander an: vom Reitverein Dringenberg, vom Reitverein Bad Driburg, einer Hobbytruppe aus Warburg, dem Nachbarschaftsteam, einigen Schützen der vierten Kompanie sowie zwei Gruppen der Firma Goeken backen. Sie maßen sich in Disziplinen wie Speedgrillen, Waterbomb oder Flip-Flop-Weitwurf.

Dabei stand die Gaudi im Vordergrund. In kleinen Wettkämpfen erspielten sie Punkte, die dann über Sponsoren in Geldbeträge umgewandelt wurden. Das Geld soll an die Grundschule auf der Iburg gespendet werden.

Was die Erwachsenen vormachten, das konnten die Kleinen schon lange. Am Sonntag fanden die Kidsbattles in drei verschiedenen Altersklassen statt. Dabei wurden aufblasbare Attraktionen wie Hindernisparcours, Kletterberge, Bull-Riding und vieles mehr vereint. Körperliche Bewegung und vor allem viel Spaß hatten die Kids zu meistern.

Am Sonntag öffneten die Bad Driburger Einzelhändler in der Innenstadt ihre Geschäfte. Neben den kulinarischen Versuchungen konnten die Besucher durch die Geschäfte bummeln und sich vom breiten Angebot des Einzelhandels überzeugen.