Artenschutz am Straßenrand im Kreis Höxter

„Der Kreis Höxter betreut ein 420 Kilometer langes Netz an Kreisstraßen. Für die Mäharbeiten sind von Mai bis Ende Oktober täglich zwei Mähfahrzeuge im Einsatz. Die Arbeiten werden von den Kreisbauhöfen in Rolfzen und Warburg so geplant, dass an keiner Stelle verkehrsgefährdende Sichtbehinderungen entstehen. Die Sicherheit aller Verkehrssteilnehmer hat immer oberste Priorität“, erklärt Heike Lockstedt-Macke, Leiterin der Abteilung Straßen des Kreises Höxter.

Doch die Technik mache es heute möglich, die notwendigen Mäharbeiten schonender für Insekten und Kleistlebewesen durchzuführen. Dazu hat der Kreis Höxter zwei neue Mähköpfe angeschafft.

„Der vorgebaute Ökostriegel, dessen Zinken vor dem Mähwerk laufen, vertreibt Kleinlebewesen“, erklärt Reinhard Bobbert, Leiter des Kreisbauhofes in Warburg. „Neugestaltete Y-Messer mindern den Luftstrom, sodass nur wenig Saugeffekt entsteht. Mit einer manuell einstellbaren Schnitthöhenverstellung bis zu 15 Zentimeter verbleibt Kleinlebewesen und Insekten zudem ein Sicherheitsraum.“

Unordentlicheres Schnittbild

Allerdings macht Reinhard Bobbert jedoch auch deutlich: „Direkt nach Mähen wirkt das Schnittbild mit dem neuen Gerät zwar etwas unordentlicher als bisher, aber dieser Effekt ist schnell verwachsen. Es überwiegt der Mehrwert für den Naturschutz.“

Grundsätzlich bittet der Kreis um Verständnis für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen durch Mähfahrzeuge. Alle Verkehrsteilnehmer sollten ihre Geschwindigkeit reduzieren und die Mähfahrzeuge langsam und mit ausreichendem Abstand überholen und nicht allzu eng vor dem Mäher wieder einscheren.