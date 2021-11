Ärzte im Kreis Höxter drohen: „Schluss mit Impfen“

„Allein in unserer Praxis sind 500 bis 600 Impfungen bis Dezember fest eingeplant. Dieses Verhalten zerstört das Verhältnis von Arzt zu Patienten und das Vertrauen in die Impfkampagne insgesamt.“ Die Ärzte im Kreis Höxter schlagen Alarm. Seit 25 Jahren betreibt Dr. Matthias Küßner seine Praxis in Höxter, er und seine Mitarbeiterinnen arbeiten seit Monaten „am Anschlag“. Die neue Vorgabe von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die Biontech-Dosen zu rationieren – pro Arzt und Woche sollen nur noch 30 Dosen geliefert werden – bringt Küßner auf die Palme. Er geht davon aus, dass ausreichend Biontech-Impfstoff zur Verfügung steht. Noch in der vergangenen Woche habe die Kassenärztliche Vereinigung zugesichert, alle Hausärzte könnten unbegrenzte Mengen des Serums ordern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar