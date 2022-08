Atommülllager Würgassen: BI-Mitglieder diskutieren Stand der Dinge

Auslöser war eine von den regionalen Bundes- und Landesparlamentsvertretern initiierte Pressemitteilung, dass die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) in Würgassen offiziell ein Zwischenlager errichten will. Dies ist insofern überraschend, da die BGZ in der Begrüßungsbroschüre vor mehr als zwei Jahren das „Logistikzentrum Konrad“ als neuen Nachbarn der Bevölkerung vorstellte. Aber spielt der Name tatsächlich eine Rolle und warum erhitzen sich daran die Gemüter? Auch diese Frage warf BI-Vorsitzender Dirk Wilhelm am Abend der Mitgliederversammlung auf und gab auch gleich seine Antwort darauf: Diese Frage könne beantwortet werden, indem man sich näher mit der Namensgebung Logistikzentrum Konrad (LoK) beschäftige.

Die Umladehalle am Schacht Konrad (Animation) war eines der Themen bei der Mitgliederversammlung der BI Atomfreies 3-Ländereck. Foto: Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE)

„Die BGZ selbst weist ihrem LoK die Funktion zu, dass es sich 'im Prinzip' um ein Zwischenlager handele. Was verbirgt sich aber hinter dieser geschickt gewählten, relativierenden Umschreibung 'im Prinzip'? Es umfasst zum einen ein Zwischenlager für endlagerfähig verpackten Atommüll, welches in seiner aktuell geplanten Größe immerhin ein Fünftel der Kapazität des Endlagers Konrad ausmacht. Zum anderen ein Bereitstellungslager, welches vom Gesetzgeber als Punkt des Verantwortungsübergangs vom Abfallverursacher an den Staat definiert wurde.“ Diese Bereitstellungslagerung solle zukünftig nicht mehr dezentral an den derzeitigen Standorten erfolgen, sondern zentral. „So entstehen funktionell zwei Lager: ein Zwischenlager und ein zentrales Bereitstellungslager, welchem man dann den verharmlosenden Namen 'Logistikzentrum Konrad' gab. Damit wurde ein neuer Lagertyp kreiert, welcher die Gefahren und Risiken der über das Bundesgebiet verteilten Bereitstellungslagerung auf einen Standort konzentriert“, führt Wilhelm weiter aus. Die Errichtung eines Zwischenlagers unterliege den Vorgaben des Strahlenschutzgesetzes. Darüber hinaus gebe es das Atomrecht, welches bei Endlagerstätten angewandt würde. Das Atomrecht fordere deutlich höhere Sicherheitskriterien ein, als dies im Strahlenschutzgesetz geregelt sei.

Der Vorsitzende der Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländereck Dirk Wilhelm - hier vor den Eingangstoren des ehemaligen Kernkraftwerkes Würgassen - leitete die Jahreshauptversammlung im Kulturzentrum Lauenförde. Foto: Harald Iding

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), eine Schwestergesellschaft der BGZ, veröffentlichte am 29. Juli 2022 eine Pressemitteilung. Darin gab sie den Bau der Umladehalle für radioaktive Abfälle mit angeschlossener Pufferhalle am Endlager Konrad im Stadtgebiet Salzgitter bekannt. Die Funktion dieser Hallen besteht laut Pressemitteilung darin, dass der Atommüll, welcher auf Abruf angeliefert wird, für die Endlagerung entgegengenommen, geprüft und bis zur Zuführung unter Tage kurzzeitig im Pufferlager abgestellt wird. Im Unterschied zum in Würgassen geplanten LoK wird bei der Errichtung dieser neuen Halle am Schacht Konrad das Atomrecht angewandt, obwohl gleichartige Tätigkeiten mit denselben Abfällen verrichtet werden sollen. Dabei ist das Lagervolumen des LoK hundertfach größer als das des Pufferlagers in Salzgitter. Darüber hinaus sollen Funktionen, welche ursprünglich bei einer dezentralen Anlieferung am Endlager Konrad geplant waren, vom LoK übernommen werden. Hier stellen sich zwei Fragen, die ebenfalls vom Vorstand der Bürgerinitiative im Rahmen der Mitgliedertagung zum Thema gemacht wurden: Weshalb unterliegen die beiden Lager in Salzgitter und Würgassen nicht derselben Gesetzgebung, und zwar einheitlich dem strengen Atomrecht, da gleichartige Tätigkeiten verrichtet werden? Wird das LoK funktionaler Bestandteil des Endlagers Konrad, da in Würgassen Tätigkeiten übernommen werden, die ursprünglich in Salzgitter vorgesehen waren?

Diese Fragen der gesetzlichen Ungleichbehandlung der beiden Standorte wollte sich das Mitglied des deutschen Bundestages, Christian Haase, im Rahmen einer Anfrage an das Bundesumweltministerium (BMUV) erklären lassen.

Die Antwort durch das BMUV war, so erfuhren es die Anwesenden, dass nur die Anforderungen des Strahlenschutzgesetzes Anwendung finden, da Einrichtungen wie das LoK sich nicht von einem Zwischenlager unterscheiden. Dies kann aber nach Ansicht der Bürgerinitiative Atomfreies 3-Ländereck aus den zuvor geschilderten Gründen so nicht eingeordnet werden, da das LoK eben nur 'im Prinzip' ein Zwischenlager sei. Vielmehr handele es sich hier um einen Aspekt neben vielen weiteren offenen Fragen, welche in Zukunft auch die Gerichte beschäftigen könnten. „Wir hoffen, dass es nicht zu gerichtlichen Verfahren kommen wird und das BMUV insbesondere nach dem für die BGZ ungünstig ausgefallen Logistikgutachten der Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen die Planungen für das Logistikzentrum Konrad einstellt. Bis es so weit ist, bleibt uns leider nichts anderes übrig, als derartige Szenarien gemeinsam mit unserem Rechtsbeistand vorzubereiten“, so der erste Vorsitzende des Vereins Dirk Wilhelm. Dass dieses finanziert werden muss, wurde auf der Jahreshauptversammlung den Teilnehmern dargestellt. Die Zuwächse an Neumitgliedern und Spenden seien zwar respektabel, dennoch benötige man perspektivisch noch deutlichere Unterstützung. Für Interessierte wird der Bericht der Jahreshauptversammlung auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht: www.atomfreies-dle.de.

