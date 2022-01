Auf dem Schmetterlingssteig läuft es

152 Kilometer ist er lang, acht zusätzliche Rundkurse hat er – und er wird offenbar immer beliebter: der Diemeltaler Schmetterlingssteig. Der vor zwei Jahren im Zuge eines Leader-Projekts ins Leben gerufene Wanderweg soll in Zukunft bei der touristischen Vermarktung der Region eine noch größere Rolle spielen.

Darauf hoffen zumindest die Verantwortlichen in den beteiligten Kommunen im Kreis Höxter und in Nordhessen. In der Wanderwelt gilt der Schmetterlingssteig bereits als eine Art Geheimtipp. Warburgs Tourismus-Chef Norbert Hoffmann und Mobilitätsbeauftragter Jan Kolditz haben viele positive Rückmeldungen aus der Gastronomie und Hotellerie.