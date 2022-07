Auf Stummeljagd durch Warburg

Warburg

Wer einen Zigarettenstummel in die Umwelt wirft, weiß oft nicht, was er anrichtet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gehe davon aus, dass jeder achtlos weggeworfene Stummel 40 Liter Grundwasser mit verschiedenen Giftstoffen verschmutzt, weiß Katja Walther von der „Youngcaritas“ des Sozialdienstes katholischer Frauen. Deshalb organisiert sie Sammlungen in Warburg. Am Mittwoch ging es wieder auf Stummeljagd.

Von Jürgen Vahle