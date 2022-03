Höxter-Godelheim

In Godelheim wäre es am Donnerstag um ein Haar zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto gekommen. Am Bahnübergang Langenbergweg bemerkte der Lokführer eines Zuges einen dunkelblauen VW-Passat, der sich unter der Schranke eingekeilt hatte.

Von Marius Thöne