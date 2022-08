Bach trifft auf Irish Folk: Das „Reel Bach Consort“ tritt am Samstag, 27. August, in der Kirche in Germete auf.

Gitarre, Violine, Flöte und Kontrabass, Whistles, Harfe und die irischen Dudelsäcke, die Uilleann Pipes. Die Vielfalt der Instrumente, die beim Konzert des „Reel Bach Consort“ in Germete zu hören sind, ist groß.

Im Rahmen der Reihe „Germeter Begegnungen“ trifft Bach auf Irish Folk. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Kirche.

Kartenvorverkauf

Karten zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Podszun in Warburg sowie in der Bücherei Germete während der Öffnungszeiten. Karten können auch telefonisch oder per Mail bestellt werden (Thomas Vonde, Telefon 05641/740848 oder E-Mail [email protected], Matthias Henkelmann, Telefon 0173/4503705 oder E-Mail an [email protected]).

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit den Kellerkonzerten Volkmarsen statt, unterstützt vom Medienzentrum Paderborn.