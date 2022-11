400. Hochzeit in der Burg Dringenberg

„1983 ist die Kapelle der Burg Dringenberg umfangreich renoviert worden und steht seither für Trauungen zur Verfügung“, erklärt Wolfgang Wiechers-Wenta, Hochzeitsbeauftragter des Heimatvereins Dringenberg, der sich um die Organisation der Trauungen kümmert.

Aus kirchlicher Sicht gilt die Kapelle als profanisiert, ist also kein sakraler Raum mehr. „Sie ist aber noch immer ein sehr stimmungsvoller Raum für den standesamtlichen Trauungsakt“, versichert die Bad Driburger Standesbeamtin Petra Schröder.

Im Sommer würden die Trauungen oftmals auch unter freiem Himmel unter den großen Lindenbäumen im Burghof vollzogen.

Anfangs fanden nur selten Trauungen auf der Burg statt. Das hat sich inzwischen geändert. „Zwischen 20 und 30 Mal im Jahr geben sich Paare auf der Burg Dringenberg das Ja-Wort und die Nachfrage nach Terminen ist so stark gewachsen, dass wir jetzt im Schnitt alle dreieinhalb Jahre die Hundert voll bekommen“, erklärt der Heimatvereinsvorsitzende Johannes Georg.

Das bestätigt auch Bräutigam Christopher Buchhorn. „Wir kennen die Burg schon lange und wir haben uns auch anderswo umgeschaut, aber keinen schöneren Ort gefunden.“

Paare, die sich für eine Trauung auf der Burg Dringenberg interessieren, finden auf der Homepage des Heimatvereins (www.heimatverein-dringenberg.de).

Theoretisch sind das ganze Jahr über Trauungen auf der Burg Dringenberg möglich. Standesbeamtin Petra Schröder: „In der Zeit von Mitte November bis Februar lassen sich aber nur ganz selten Paare trauen.“

Neben dem Trauzimmer im Rathaus bietet die Stadt Ambiente-Trauungen auch in der ehemaligen Kapelle im Wasserschloss in Neuenheerse, im Gräflichen Park Health & Balance Resort in Bad Driburg, im Friedrich-Wilhelm-Weber-Museum in Alhausen und im Bilster Berg Drive Resort an.