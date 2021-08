500 Quarantäne-Runden im eigenen Garten gedreht

Siegerehrung und Spendenübergabe bei einer kleinen Präsenzveranstaltung an der Dechanei in Höxter, wo sonst der Feuerwehrlauf endet: (von links) Karl-Josef Düwel, Matthias Schmidt und Hendrik Laureyns zum Abschluss der „112-ID-Challenge 2021“.

Und da der Täter ja bekanntlich immer zum Tatort zurückkehrt, hat sich Schmidt mit Hendrik Laureyns (Firma Egger Marienmünster) und dem Steinheimer Lehrer Karl-Josef Düwel an der Dechanei in Höxters Marktstraße am Samstag, 15. Mai, um jene Zeit verabredet, in der der 6. Feuerwehrlauf 2021 eigentlich stattgefunden hätte.