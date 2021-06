Alle Astra-Impfungen in Brakel gestoppt: 2000 Termine fallen aus

Das Impfzentrum für den Kreis Höxter in der Stadthalle in Brakel.

Auch in Brakel wurde das Verimpfen des inzwischen umstrittenen Serums an diesem Montag sofort gestoppt. Das bestätigte der Leiter des Zentrums, Dr. Jens Grothues, am Nachmittag dem WESTFALEN-BLATT.

Die Absage der Impftermine habe der Kreis Höxter übernommen, weil es sich um die Impfung priorisierter Berufsgruppen handele, die diese und nächste Woche Termine reserviert bekommen hätten, so der Ärztliche Leiter. Die könne man nun schnell und gezielt absagen. „Wir wollten mit Astrazeneca 150 bis 180 Frauen und Männer täglich impfen“, erläuterte Grothues. Impflinge wären aus Behörden wie der Polizei oder dem Gesundheitsbereich nach Brakel gekommen. An diesem Montag brauchte kein „Astra“ mehr gestoppt werden, weil das nur am Vormittag verimpft worden sei.

Der Ärztliche Leiter Dr. Grothues bezeichnete den Astrazeneca-Stopp als „GAU“ für ein schnelles Vorankommen bei der Impfkampagne. Auch das Vertrauen in den Impfstoff schwinde jetzt.

Die Kreisverwaltung in Höxter teilte am Abend Folgendes mit: „Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat den Kreis Höxter am Montagnachmittag offiziell darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Bundesregierung aufgrund einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff des Herstellers Astrazeneca vorsorglich aussetzt. Deshalb hat auch das Impfzentrum des Kreises Höxter unmittelbar aufgehört, das Präparat zu verimpfen. So wurden im Heilpädagogischen Zentrum in Warburg die Impfungen sofort nach Erhalt der Nachricht eingestellt. Betroffen sind von dem Impfstopp vor allem die Beschäftigten von Grund- und Förderschulen, von Kitas sowie die Angehörigen bestimmter Berufsgruppen, die zuletzt in der Impfpriorität vorgezogen worden waren.“

Die Impfungen mit Astrazeneca im Impfzentrum des Kreises Höxter fallen laut Kreis bis auf Weiteres aus und werden auch nicht durch einen anderen Impfstoff ersetzt. Der Kreis Höxter informiert, wenn sich die Situation ändert. Davon unberührt bleiben die Impftermine für die über 80-jährigen Personen, die mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer geimpft werden.

Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Paul-Ehrlich-Institut weitere Untersuchungen für notwendig, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Montag. Es handle sich jedoch um eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Wir setzen aus, um zu überprüfen“, so der CDU-Politiker. Das Ergebnis der Überprüfung sei offen.

Zuvor hatten bereits mehrere andere Staaten die Impfungen mit dem Mittel gestoppt, Grund war ein möglicherweise erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit dem Wirkstoff.