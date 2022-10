Anna Pehle aus Bad Driburg wird 100 Jahre alt

Anna Pehle wird am Freitag, 28. November, 100 Jahre alt. Erst seit kurzem lebt sie im Bad Driburger Senioren-Park carpe diem und feiert hier ihren großen Geburtstag.

Kleine Feier am 28. Oktober um 10.30 Uhr im Senioren-Park carpe diem

Am 28. Oktober 1922 wurde sie in Essen geboren, wo sie unter der Obhut ihres großen Bruders Franz und ihren Eltern Ludger und Anna Kahmann (geborene Wegener) aufwuchs. Ihr Vater war ein lustiger Rheinländer und ihre Mutter kam aus Steinheim.

Mit fünf Jahren nach Reelsen gezogen

Im Alter von fünf Jahren ist Anna Pehle mit ihrer Familie aufgrund einer Anzeige in der Zeitung nach Bad Driburg- Reelsen gezogen. In die Nähe von Steinheim, wo ihre Großeltern lebten. Zuerst wohnte die Familie dort zur Miete und dann ergab sich 1932 der Hauskauf in der Kleinen Straße, mit einem schönen großen Garten, wo die Kinder gemeinsam mit den Eltern und dem Bruder ihrer Mutter einzogen.

Dort ist Anna Pehle aufgewachsen, zur Schule gegangen und hat eine schöne Kindheit mit zwei Ziegen, zwei Schweinen, Hühnern, Gänsen, Kaninchen, Katzen und einem Hund erlebt.

In den Kriegsjahren 1939 bis 1945 fuhr sie sechs Jahre lang mit dem Rad nach Bad Driburg, um Geld für die Familie zu verdienen. Anna Pehle arbeitete im Kurhaus in der Küche und hat mit viel Freude dort gewirkt. Bis die Zeit kam, und sie ihre Eltern und ihren Onkel pflegen und den Haushalt führen musste.

1951 heiratet sie „ihren“ Josef

1949 lernte sie ihren späteren Ehemann Josef Pehle bei einer Silvesterfeier von Bekannten in Reelsen kennen. Er kam aus Schönenberg, gleich um die Ecke. Dabei leistete ihm sein Motorrad täglich gute Dienste, um nach Rellsen zu kommen. Zwei Jahre später, 1951, haben sie sich das Jawort in der St.-Martinus-Kirche in Reelsen gegeben. Zwei Söhne wurden geboren, der Siegesmund 1952, und der kleine Peter folgte ihm 1957. Nun musste das Haus wegen Platzmangel umgebaut werden.

Das Ehepaar Pehle hatte das Glück – da Ehemann Josef Eisenbahner war – mit den Kindern per Zug einige schöne Reisen in die Berge zu erleben. Auf der Rückreise kam schon die Vorfreude auf den schönen Garten mit Kartoffeln, Gemüse und die große Blumenpracht.

Das Reisen setzten Anna und Josef Pehle in den achtziger Jahre mit Sohn Peter und seinem Wohnmobil fort. Das war die schönste Zeit, die sie erleben dürfte. Sie waren vogelfrei, wie Anna Pehle betont. Sie hatte sogar noch Zeit, der Katholischen Frauengemeinschaft KFD in Reelsen beizutreten, wo Anna Pehle gemütliche Stunden verbracht hat.

Große Freude über zwei Enkel und zwei Urenkel

Die Jahre vergingen, Anna Pehle bekam zwei Schwiegertöchter, und so erblicken zwei Enkelkinder das Licht der Welt, und sie sah sie jeden Tag heranwachsen. Aber auch von geliebten Menschen musste sich Anna Pehle im hohen Alter verabschieden.

Mit 94 Jahren fand sie ein neues Hobby, das Dichten. Alles selbst Erlebte wurde verarbeitet und somit hat sie vieles in einem kleinen Buch festgehalten. Mittlerweile bereichern noch zwei kleine Urenkel ihr Leben.

„Ich bin dankbar, das alles erleben zu dürfen. Wenn ich bedenke, dass ich Anfang 2022 mit 99 Jahren noch alleine im Haus in Reelsen mit Unterstützung meinen Haushalt erledigt habe, bin ich stolz, dass alles so gut gelaufen ist“, sagt Anna Pehle. Aber nun sei die Zeit gekommen, wo sie sich im Seniorenpark Carpe diem verwöhnen lasse und den Tag mit schönen Aktivitäten im und außer Haus genießen könne.