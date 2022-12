App unterstützt Wehr in Bad Driburg

„Die Einsatzplanung wird damit extrem erleichtert“, erklärt Feuerwehrleiter Andreas Rehermann.

Nach jeder Alarmierung erhält der Einsatzleiter über die App sofort eine Rückmeldung, wie viele Einsatzkräfte wann zur Verfügung stehen werden. Dabei wertet die App zum Teil die aktuellen Standorte der Kameraden aus und nimmt automatische Auswertungen über die Ist-Stärke in Sekundenschnelle vor.

Wenn absehbar ist, dass zu wenige Einsatzkräfte gerade auf dem Weg zum Feuerwehrgerätehaus sind, schickt die App automatisch eine Benachrichtigung darüber an die Einsatzleitung. Die kann dann sofort andere Wehren nachalarmieren.

Darüber hinaus können auch Dienstpläne und Termine über die App abgestimmt werden sowie die Beteiligung bei Einsätzen und Diensten dokumentiert und Ereignisse und Meldungen digital erfasst werden.

„Grundsätzlich können alle Feuerwehrleute des gesamten Stadtgebietes freiwillig die neue App nutzen. Wer dies nicht möchte, hat weiterhin – wie alle anderen auch – den Funkmeldeempfänger“, erklärt Andreas Rehermann. Dieser werde ohnehin durch die App nicht ersetzt, sondern nur ergänzt.

„Die moderne Technik ermöglicht uns eine schnellere Kommunikation und mehr Informationsaustausch. Das dient letzten Endes den in Not geratenen Menschen in unserer Stadt, denen wir somit schneller und in angemessenem Maße helfen können“, freut sich Rehermann über den Einsatz von Divera.