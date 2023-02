Auch in diesem Jahr veranstaltet die Schützenbruderschaft eine Après-Ski-Party in Reelsen.

Die Après-Ski-Party in Reelsen wird am Samstag, 11. März, ab 20 Uhr in der winterlich geschmückten Martinushalle in Reelsen gefeiert. Musikalisch wird DJ Julian Fornefeld den Gästen einheizen.

Neben einer Theke mit Kaltgetränken wird es eine Cocktailbar sowie einen Stand mit Leberkäs-Semmeln geben. Die Schützenbruderschaft Reelsen lädt herzlich zu der Feier ein und freut sich auf viele Besucher. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.