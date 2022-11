Artenschutz im Wald bei Neuenheerse: Renaturierung schreitet voran

Bad Driburg-Neuenheerse

Wer in diesen Tagen einen Spaziergang durch die herbstlichen Wälder am Gradberg unternimmt und dabei am Helle-Teich vorbeiwandert, erkennt sofort ein Hinweisschild mit der Aufschrift: „Wir bauen um für den Artenschutz“. Umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen werden zurzeit am Helleholzweg an vielen Kalktuffquellen mit deren sich anschließenden Bachoberläufen umgesetzt.

Von Heiko Bulk