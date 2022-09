Aus der Küche des neuen Familienzentrums in Bad Driburg wird auch Essen an andere Kitas geliefert

In der brandneuen Garküche des gerade erst eröffneten Familienzentrums dreht sich alles um das moderne „Cook & Chill“-Verfahren, das man bislang eher aus Schulmensen kennt. In Kindertageseinrichtungen im Kreis Höxter ist dies ein „Leuchtturmprojekt“. Doch was genau ist „Cook & Chill“ und wie funktioniert es?

In der Produktionsküche des Quellenhofes in Bruchhausen werden die warmen Speisekomponenten auf herkömmliche Weise zubereitet und bis kurz vor dem Endpunkt gegart. Danach wird das Essen innerhalb von 90 Minuten auf eine Temperatur von unter 4 Grad gekühlt. Die gekühlten Speisen können dann bis zu drei Tage ohne Qualitätsverlust gelagert werden.

Mit einem speziellen Kühltransporter wird das „gechillte“ Essen zum Familienzentrum Miteinander gebracht, das einen großen Kühlraum als Kühl-Gefrier-Kombination angeschafft hat. Dort verbleiben die Speisen gut gekühlt bis kurz vor dem Verzehr. Im großen Konvektomaten werden die gekühlten Speisen dann vor Ort auf mindestens 70 Grad regeneriert und fertig gegart. Danach können sie in Mehrweg-Thermobehältern zu den verschiedenen Kitas gefahren und den Übermittagskindern vorgesetzt werden. Lange Transportwege entfallen, sodass das Essen frischer bei den Kindern ankommt.

Das warme Essen für ihr Kind bestellen die Eltern zuvor selbst, indem sie sich im Online-Bestellsystem des Caterers registrieren. Auch die Abrechnung erfolgt zwischen den Eltern und dem Caterer im Rahmen einer web-basierten Guthabenverwaltung.

Im Konvektomat in der Garküche der Kita werden die im "Cook & Chill"-Verfahren vom Quellenhof hergestellten Speisen für die Kindergarten-Kinder erwärmt. Foto: Stadt Bad Driburg

Die Voraussetzungen vor Ort im Familienzentrum Miteinander sind ideal: „Aktuell sind wir dabei, uns im Familienzentrum Miteinander in der neuen Küche optimal einzurichten und letzte Kleinigkeiten, die im Moment noch offen sind, zu regeln“, berichtet Frank Hesse, Geschäftsführer des Quellenhofes. „Auch an das neue Bestellsystem müssen sich alle Beteiligten erst einmal gewöhnen. Doch insgesamt gesehen bin ich sehr optimistisch, dass wir in den modernen Räumlichkeiten des Familienzentrums Miteinander sowie bei uns in Bruchhausen bestens und zur Zufriedenheit aller arbeiten können und werden.“ Die Arbeit in der neuen Küche des Familienzentrums leisten Teammitglieder der Gastronomie Service GmbH. Sie werden vom Caterer gestellt.

„Uns war es wichtig, dass die Kinder frisches, leckeres, gesundes, vitamin- und nährstoffreiches Essen bekommen. Dass das im modernen „Cook & Chill“-Verfahren und über ein Online-Bestellsystem jetzt so einfach möglich ist, bringt viele Vorteile mit sich. Und den Kindern schmeckt es“, freut sich Dezernatsleiter Uwe Damer über die gefundene Verpflegungslösung. Einige Erzieherinnen und Erzieher hätten jetzt zum Beispiel mehr Zeit, sich um die Kinder zu kümmern, weil viele Stunden Bürotätigkeit im Zusammenhang mit der Essensbestellung und -abrechnung für sie entfallen.