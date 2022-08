Außenbereich von neuer Kita in Bad Driburg soll im Oktober fertig sein

Offizielle Eröffnung mit vielen Gästen am Samstag

Bad Driburg

Auf dem Außengelände stehen noch die Bagger, dennoch ist der Neubau der Kita „Miteinander“ in der Bad Driburger Georg-Nave-Straße seit Anfang August in Betrieb. Am Samstag ist die offizielle Eröffnung gefeiert worden.

Von Marius Thöne