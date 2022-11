Ausstellung erinnert an Deportation

Bad Driburg/Neuenheerse

Die Deportationen von 22 jüdischer Mitbürger aus Bad Driburg im März 1942 nach Warschau und im Juli 1942 nach Theresienstadt liegen nunmehr achtzig Jahre zurück. Die Ausstellung #Last Seen nimmt auf diese und die vielen anderen Deportationen im damaligen Deutschen Reich und in ganz Europa in die Vernichtungslager Bezug. Am 11. November um 15 Uhr wird die Ausstellung in der Fußgängerzone mit einem Rahmenprogramm eröffnet.