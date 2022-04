Bad Driburg: Am Katzohlbach entsteht ein Abenteuerspielplatz

Lebensqualität mitten in der Stadt

Bad Driburg

Am Katzohlbach entsteht im unteren Abschnitt zwischen der ehemaligen Eggelandklinik und dem Bauhof in den nächsten Monaten ein fantasievoll gestalteter Abenteuerspielplatz. In das Gelände der Aue werden Kriechtunnel eingelassen, eine Hangrutsche wird befestigt und auch eine Seilbahn darf hier nicht fehlen.