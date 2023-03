Bad Driburg: Dieb klaut Geldbörse aus Manteltasche und hebt sofort Geld ab

In einem Bad Driburger Geschäft ist einer 64-Jährigen ihr Portemonnaie aus der Tasche gestohlen worden. Der unbekannte Täter hob anschließend sofort Bargeld an einem Geldautomaten ab. Die Sperrung der EC-Karte erfolgte offenbar zu spät.

Der Diebstahl ereignete sich am Montag (6. März) gegen 11 Uhr in einem Bad Driburger Geschäft am Siedlerplatz. Dort wurde der Kundin ihre Geldbörse, die Bargeld im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich und ihre EC-Karte enthielt, aus ihrer Manteltasche geklaut.

Obwohl die Geschädigte umgehend nach dem Bemerken des Diebstahls ihre EC-Karte sperren ließ, war der unbekannte Täter schneller und hob Bargeld von ihrem Konto ab.

Die Polizei rät daher: „Nehmen Sie nur so viel Bargeld wie nötig mit und behalten Sie ihre Taschen und Wertgegenstände gut im Blick. Wertgegenstände sollten immer körpernah und verdeckt getragen werden. Und: Bewahren Sie niemals ihre Bankkarte mit der PIN in einer Geldbörse auf.“