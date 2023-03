Bad Driburg: Firma Wieneke trainiert Schüler der Gesamtschule

Es ist zu einer festen Tradition an der Gesamtschule Bad Driburg geworden: An zwei Tagen waren Firmeninhaber und Geschäftsführer Tobias Wieneke und Ausbildungsleiter Uwe Mergard zu Gast im Jahrgang 9 und führten mit jeder der fünf Klassen ein 90-minütiges Bewerbungstraining durch.

„Bei uns geht es darum, Menschen zur Eigenständigkeit auszubilden. Bauen, entwickeln, zeichnen, selber machen ist die Devise.“ Mit diesen Worten begann Tobias Wieneke und erzählte den gespannt zuhörenden Jugendlichen aus dem Alltag in seinem Unternehmen. Was das hiesige mittelständische Unternehmen ausmacht, erläuterten Tobias Wieneke und Uwe Mergard anhand einer Auswahl von Produkten, die allesamt aus Blech hergestellt werden, wie auch Gehäuse für medizinische Analysegeräte, Kameragehäuse oder Stammzellengeräte.

Mithilfe seines eigenen Lebenslaufes zeigte Tobias Wieneke mögliche Wege auf und warb dabei für eine Ausbildung: „Das Interessante an einer Ausbildung: erstmal Anfangen und machen“, stellte er die Vorzüge heraus und zeigte den Jugendlichen zudem die Vorteile einer Ausbildung bei Wieneke auf, einem seit 1981 zertifizierter Ausbildungsbetrieb. Nicht nur die individuelle Betreuung und die intensiveneunmonatige Prüfungsvorbereitungen sind etwas Besonders, sondern auch das hohe Engagement im Bereich Ausbildung, wie die regelmäßige Teilnahme am „Tag der offenen Betriebstür“, die Tätigkeit von Azubis als Ausbildungsbotschafter, die Beteiligung am Tec4you-Lab oder das seit mittlerweile seit 2006 durchgeführte Bewerbungstraining, das seinerzeit an der Realschule begann, sind keine Selbstverständlichkeit und zeigen das große Interesse an jungen Nachwuchskräften.

Wieneke selbst begann mit einer Ausbildung zum Industriemechaniker, nachdem er in einem Praktikum als Fotograf feststellen musste, dass das nicht sein Weg ist.

Rechtzeitig Pläne schmieden

Er riet den Schülerinnen und Schülern, sich jetzt Gedanken zu machen und Pläne zu schmieden. Eine zentrale Frage dabei muss lauten: Gehe ich gerne zur Schule oder möchte ich etwas Anderes machen? Abschließend stellten Uwe Mergard und Tobias Wieneke wichtige Aspekte von Bewerbungsunterlagen vor und erläuterten, was beim Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis wichtig ist. Dabei bekamen die Schülerinnen und Schüler wichtige Hinweise und interessante Tipps aus der Praxis, die vielen von ihnen für zukünftige Bewerbungen hilfreich sein werden.