Bad Driburg: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Herste

Auch die Jugendfeuerwehrleute und die Mitglieder der Ehrenabteilung kamen ins Feuerwehrgerätehaus. Florian Sickmann berichtete, dass auch Anfang 2022 die Dienstabende noch im Online-Modus stattfanden. Doch ab April vergangenen Jahres ging es wieder in die Präsenz.

Für die Feuerwehr Herste waren es im Jahr 2022 insgesamt 1.978 geleistete Stunden, davon 657 Einsatzstunden bei 30 Einsätzen und hinzukommenden 108 Veranstaltungen, dazu gehörten Dienstabende, Fortbildung und weiteres.

Der Leiter der Feuerwehr Andreas Rehermann überreichte in diesem Jahr zahlreiche Urkunden für Beförderungen, Seminare und Lehrgänge an die Herster Kameraden.

Er lobte und bedankte sich an dieser Stelle nochmals für das gezeigte Engagement und die ehrenamtlich geleisteten Stunden.

Folgende Beförderungen konnten durch den Leiter der Feuerwehr Andreas Rehermann vorgenommen werden: Elias Peters wurde von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Löschgruppe übernommen und zum Feuerwehrmann befördert. Zudem wurde Niklas Rehermann zum Hauptfeuerwehrmann ernannt.

Für treue und aktive Mitgliedschaft wurden folgende Kameraden ausgezeichnet: Christoph Peine (25 Jahre); Stefan Ridder, Wolfgang Stork, Bernhard Weskamp, Hubertus Weskamp (jeweils 35 Jahre) und Norbert Pott und Werner Ridder (jeweils 40 Jahre) sowie Franz-Josef Welle für 50 Jahre Mitgliedschaft. Ihm zollten die Anwesenden stehenden Applaus für ein halbes Jahrhundert Dienst am Nächsten.

Im Jahr 2022 konnten diverse Lehrgänge und Seminare erfolgreich abgeschlossen werden. Den Truppmannlehrgang absolvierte Elias Peters. Zusätzlich am Institut der Feuerwehr in Münster: Florian Sickmann (Webseminar „Aktualisierung FwDV 500“); Niclas Fornefeld (Ölschadenbeseitigung, praktisches Führungstraining A und B, Hilfeleistungseinsätze Bahn); Maximilian Sickmann (Webseminar „Funk und Führung in Notfallsituationen“); Dennis Rehermann (Hilfeleistungseinsätze Bahn und praktisches Führungstraining A und B).

2022 fand wieder ein Leistungsnachweis statt, an dem die Löschgruppe erfolgreich teilnahm. Der Leiter der Feuerwehr Andreas Rehermann zeichnete Nils Rehermann und Tom Mikus mit dem Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze, Niclas Fornefeld mit dem Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold und Norbert Rehermann für die 25. Teilnahme aus.

Abschließend bedankte sich Florian Sickmann auch noch einmal im Namen aller Anwesenden bei Arne Hausmann und Heiko Meise für die Arbeit in der Jugendfeuerwehr, sowie bei Wolfgang Bohn als langjährigem Caterer der Löschgruppe.

Durch den hohen Ausbildungsstand, die kontinuierliche Weiterbildung und die Nachwuchsarbeit in der Jugendfeuerwehr, sehen sowohl der Leiter der Feuerwehr Andreas Rehermann, als auch Löschgruppenführer Florian Sickmann, die Löschgruppe für die Zukunft weiterhin gut aufgestellt.