Bad Driburg: Jecken erobern das Rathaus

Bad Driburg

Jecken an die Macht! Mit großem „Helau“ zog die Abordnung der Karnevalsgesellschaft (KG) Rot-Weiße Garde mit ihrem Prinzenpaar Bernhard I. „der eiserne Retter“ und Katharina I. „die charmant Liebevolle“ am Rosenmontagvormittag in den Sitzungssaal des badestädtischen Rathauses ein.

Von Silke Riethmüller