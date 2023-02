Bad Driburg: Kinderkarneval mit Feen, Elfen und Clowns

Närrisches Treiben in der Schützenhalle

Bad Driburg

Wenn Feen, Elfen, Clowns, und Co. sich wieder unterhalb der Iburg treffen, dann ist sie auch für Kinder angebrochen: die 5. Jahreszeit. „Im Feenland ist was los, da feiern Klein und Groß“, so lautete das närrische Motto der Kids im Schützenhaus zur diesjährigen Session.

Von Heiko Bulk