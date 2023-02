Nach dem Aus für Geschäft König: Sanitätshaus wird in Bad Driburg eröffnet

Räumlichkeiten in der Innenstadt werden umgebaut

Bad Driburg

Im Geschäft König in der Fußgängerzone von Bad Driburg kaufte so mach einer das Spielzeug für seine Kinder. Taschen und Schirme gab es ebenfalls, doch das ist lange her. Der Laden schloss. Jetzt gibt es einen neuen Besitzter und der baut kräftig um.

Von Vera Gerstendorf-Welle