Bad Driburg: Kultur am Gymnasium St. Xaver

Sie hat eine lange Tradition, die Kulturwoche am Bad Driburger Gymnasium St. Xaver. In jedem Jahr sind Besucher und Teilnehmer begeistert. Jetzt standen zwei Konzertabende auf dem Programm: Der „Abend voll Musik“ und das „Klassikform“.

Die jüngsten Interpretinnen des „Abends voll Musik“ sorgten mit “Where are you now” für Stimmung in der Schulaula.

Von Sologesängen bis zu Chorgesang und Big Band-Musik, von traditionellen Chorälen bis hin zu Filmmusik: Es war ein wahrlich abwechslungsreicher und ansprechender „Abend voll Musik“, der jetzt die Schulaula erfüllte.

Dabei waren von den Klassen fünf bis zur Qualifikationsphase alle Jahrgänge am Gelingen des Konzerts beteiligt. So sangen unter anderem die Fünfer des Neigungsfachs Vokal den Hit „Where are you now“, während die Zwölfer gefühlvoll und stimmgewaltig Songs aus bekannten Musicals präsentierten.

Der Song „Streetlife“ begeisterte

Den fulminanten Abschluss bildete der Auftritt der Big Band, die mit Songs wie „It don’t mean a thing“ oder „Streetlife“ das Publikum begeisterte.

Elisa-Marie Kluwe (3. von links) präsentierte zusammen mit der Big Band das Lied „Streetlife“ am „Abend voll Musik“. Foto: Privat

Eine ganz andere, aber nicht weniger intensive Atmosphäre herrschte beim „Klassikforum“ vor. Dieses bietet jungen engagierten Musikern der Schule die Möglichkeit, ihr Können zu präsentieren. So wurden Stücke von Beethoven, Tchaikovsky oder Schostakowitsch vorgetragen und das bereits auf einem Niveau, dass die einzelnen Beiträge einen tiefen Eindruck beim Publikum hinterließen.

Beim „Klassikforum“ am Gymnasium St. Xaver begeisterten unter anderem Elias Peters und Hannah Wittrock, die zwei aus den „Fünf Stücken“ von Schostakowitsch vortrugen. Foto: Privat

Überhaupt überzeugte das „Klassikforum“ als ein kleines und feines Konzert, dessen Reiz vielleicht genau darin begründet liegt: Junge Menschen und ihre Begeisterung für die Musik erleben zu dürfen.

Kulturwoche lebt vom Engagement

Entsprechend dankbar und zufrieden dürften die Verantwortlichen am Gymnasium St. Xaver auch in diesem Jahr auf die Kulturwoche zurückschauen, die so vielen Schülern eine Bühne gibt und von dem Engagement aller lebt.