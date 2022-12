Bad Driburg macht Kindern „Erlebnis-Angebote“

Bad Driburg hat sich zu einem Lieblingszuzugsort für Familien im Hochstift entwickelt. „Hier haben die Kinder noch viel Raum, um in der Natur zu spielen und in Ruhe die Welt zu erkunden“, sagt Michael Scholle, erster Beigeordneter der Stadt .

Mit einem abwechslungsreichen Programm und weiteren Tipps zur Freizeitgestaltung für Kinder wartete die Stadtverwaltung im vergangenen Sommer auf.

Aufgrund der sehr positiven Resonanz hat man sich nun entschieden, auch für die dunkle Jahreszeit ein solches Programm aufzulegen. Gemeinsam mit Unternehmern der Kurstadt gibt die Stadtverwaltung jetzt die neuen „Bad Driburger Erlebnis-Angebote“ bekannt, die die Bereiche „Gesundheit und Bewegung“, „Kultur und Museum“, „Betriebsbesichtigungen für Kinder“, „Tiere und Natur“ sowie erstmals zwei Spielscheunen umfassen. Auch die Polizeistation kann erkundet werden.

„Wir zeigen mit diesem Projekt, dass es für Kinder auf dem Land sehr viel zu erleben gibt. Wir möchten einen Einblick in die Vielfältigkeit der Angebote geben. Da ist für jeden etwas dabei, denn kindliche Interessen sind ja durchaus sehr unterschiedlich“, erläutert Michael Scholle.

In Gesprächen mit den Unternehmen sei klar geworden, dass bereits sehr viele Bad Driburger Unternehmen Angebote speziell für Kinder und Kindergruppen machen. Diese habe man zusammengetragen und eigene, städtische Angebote ergänzt, sodass nun aus einer Fülle von knapp 30 Terminen gewählt werden könne.

„Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen und wünschen schöne ‚Bad Driburg-Erlebnisse‘,“ so Michael Scholle.

Die Flyer zum Projekt „Bad Driburger Erlebnis-Angebote“ werden in den nächsten Tagen an den Grundschulen und in den Kitas verteilt und sind im Internet unter www.bad-driburg.de/erlebnis-angebote nachlesbar.

Dort werden sie, laut Stadtverwaltung, auch regelmäßig ergänzt und aktualisiert. Das Angebot gilt zunächst von Januar bis April, aber die „Sommerfortsetzung“ ist bereits in Planung.