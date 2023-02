Unfallflucht in Bad Driburg: Polizei sucht Fiat Punto mit kaputtem Spiegel

Die Polizei Höxter hat nach einer Fahrerflucht in Bad Driburg die Fahrzeugteile des Verursacher-Autos analysiert. Sie gehören zu einem Fiat Punto.

Deshalb schöpfen die Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Höxter alle Möglichkeiten aus, einen Verursacher zu ermitteln, der sich unerlaubt und vermeintlich unerkannt von einem Unfallort entfernt hat. Es drohen empfindliche Strafen, die oft deutlich über den eigentlich verursachten Schaden hinausgehen.

Aktuelles Beispiel: In Bad Driburg beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Daihatsu und fuhr weiter. Passiert bereits am Dienstag, 14. Februar, gegen 14.45 Uhr an der Dringenberger Straße. Schadenhöhe: 42,48 Euro.

Die daraufhin verständigten Polizeibeamten stellten vor Ort nicht nur Reste des beschädigten Spiegels, sondern auch weitere Fahrzeugteile sicher, die von dem Verursacher-Auto stammen müssen. Nach einer Analyse ist nun klar: Sie gehören zu einem Fiat Punto.

Fahrzeugteile analysiert

Daher sucht die Polizei Höxter nun Zeugen, die nicht nur Angaben zu dem Vorfall machen können, sondern auch zu einem Fiat Punto, der seit dieser Zeit einen beschädigten oder fehlenden rechten Außenspiegel hat oder entsprechend repariert wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.